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НовостиОбщество11 июня 2023 5:51

В Башкирии поймали водителя ВАЗ-2110 с поддельными правами

Инцидент случился в Бирском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера, 10 июня, в Бирском районе Башкирии поймали мужчину с поддельными водительскими правами. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы дорожной полиции остановили ВАЗ-2110, за рулем которого был 31-летний местный житель. Выяснилось, что он управлял машиной, которая не была зарегистрирована в установленном порядке. В ходе проверки по базам данных оказалось, что мужчина еще и предъявил водительское удостоверение, которые числились за другим человеком.

Жителя Бирского района привлекли к административной ответственности по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».

В настоящее время по факту случившегося специалисты проводят проверку. «Десятку» поместили на спецстоянку.