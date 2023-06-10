Во время пожара в резервуаре с нефтью в Башкирии пострадавших и погибших нет

Фото: прокуратура Коми

В Госкомитете по Башкирии сообщили, что на месте пожара в резервуаре с нефтью на нефтесборном пункте «Япрык» нет пострадавших и погибших. В настоящий момент проводится проливка и охлаждение конструкций и элементов резервуара, возгорание ликвидировано.

По предоставленным данным, на месте все еще работают сотрудники экстренных служб. Возгорание нефтесодержащей жидкости произошло в резервуаре РВС-2000. Разлива горючей жидкости во время ЧП не было. Всего в работе задействовано 67 человек, 17 единиц техники.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что на месте находится заместитель Туймазинского межрайонного прокурора Тимур Якупов. В ведомстве намерены установить все обстоятельства и причины произошедшего.