В районе Башкирии горит резервуар с нефтью

Фото: МЧС Башкирии

По информации МЧС Башкирии, сегодня, 10 июня, в Туймазинском районе загорелся резервуар с нефтью. По предоставленным данным, ЧП произошло на нефтесборном пункте «Япрык».

Сообщение о случившемся поступило в 16:25. Установлено, что горит вертикальный стальной резервуар с нефтесодержащей жидкостью.

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС по повышенному рангу. На месте находится заместитель начальника Главного управления. В тушении учавствуют 28 человек и 11 единиц техники.