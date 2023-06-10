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НовостиПроисшествия10 июня 2023 13:25

В районе Башкирии горит резервуар с нефтью

Об этом сообщили в МЧС рспублики
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

По информации МЧС Башкирии, сегодня, 10 июня, в Туймазинском районе загорелся резервуар с нефтью. По предоставленным данным, ЧП произошло на нефтесборном пункте «Япрык».

Сообщение о случившемся поступило в 16:25. Установлено, что горит вертикальный стальной резервуар с нефтесодержащей жидкостью.

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС по повышенному рангу. На месте находится заместитель начальника Главного управления. В тушении учавствуют 28 человек и 11 единиц техники.