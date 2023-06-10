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НовостиОбщество10 июня 2023 12:35

Глава Башкирии рассказал о сабантуе в Зианчуринском районе

Руководитель республики поделился об этом в социальных сетях
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабирой на своей странице в социальных сетях рассказал 10 июня о том, как в Зианчуринском районе прошел сабантуй. Руководитель региона приехал на праздник лично.

– Спасибо за хорошую работу зианчуринцам и всем жителям Башкортостана. Благодарю за то, что в этот очень непростой период для нашей республики и страны мы с вами вместе, – сообщил он. Радий Хабиров также отметил, что в этом году в районе яровыми культурами засеяли 42 324 га. По его словам, теперь он надеется на хороший урожай.

Спасибо за хорошую работу зианчуринцам и всем жителям Башкортостана. Благодарю за то, что в этот очень непростой период для нашей республики и страны мы с вами вместе.