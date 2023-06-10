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НовостиОбщество10 июня 2023 10:30

В тройном ДТП в Уфе пострадала 10-летняя девочка

Об этом сообщили в ГИБДД Уфы
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД Уфы сообщили об аварии, которая произошла 9 мая на улице Менделеева. По предоставленной информации, в результате ДТП пострадала 10-летняя девочка вместе с 41-летним мужчиной.

В ведомстве уточнили, что 39-летний водитель Subaru Forester из Кушнаренковского района столкнулся с автомобилем «Рено Логан», который от удара врезался в Ford Fiesta.

В результате случившегося пострадал 41-летний мужчина и 10-летняя пассажирка

Ford. Их доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили.