В тройном ДТП в Уфе пострадала 10-летняя девочка

Фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД Уфы сообщили об аварии, которая произошла 9 мая на улице Менделеева. По предоставленной информации, в результате ДТП пострадала 10-летняя девочка вместе с 41-летним мужчиной.

В ведомстве уточнили, что 39-летний водитель Subaru Forester из Кушнаренковского района столкнулся с автомобилем «Рено Логан», который от удара врезался в Ford Fiesta.

В результате случившегося пострадал 41-летний мужчина и 10-летняя пассажирка

Ford. Их доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили.