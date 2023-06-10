В Уфе оштрафовали перевозившего на крыше автомобиля водителя

Фото: Владимир Севастьянов

В Уфе 20-летнего водителя оштрафовали после того, как к полицейским поступил звонок о грубом нарушении ПДД. Очевидцы сообщили, что мужчина перевозил на крыше автомобиля пассажира, позже это подтвердилось в социальных сетях.

Как выяснилось нарушителям стал житель Уфимского района за рулем «Мерседеса». Во время проверки также вскрылось, что мужчина не получал водительские права.

В отношении молодого человека составили несколько административных материалов из-за управления без прав, а также за нарушение правил перевозки пассажиров.