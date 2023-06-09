Общий финансовый результат средних и крупных компаний Башкирии упал почти на 40%

В первом квартале финансовый результат средних и крупных компаний Башкирии составил 99,1 млрд рублей, что на 39,4% меньше показателей аналогичного прошлогоднего периода

В первом квартале 2023 года финансовый результат средних и крупных компаний Башкирии в действующих ценах составил 99,1 млрд рублей, что на 39,4% меньше показателей аналогичного прошлогоднего периода. Данные 9 июня опубликовал Башстат.

– 72,4% организаций получили прибыль в размере 108,1 млрд рублей, 27,6% организаций – убыток на сумму 9,0 млрд рублей, – передали в ведомстве.

Наибольшую прибыль получили предприятия, занимающиеся обрабатывающими производствами – 63,6 млрд рублей (падение на 50,9% по отношению к прошлому году). Показатель оптовой и розничной торговли составил и ремонта машин составил 12,7 млрд рублей (рост в 1,9 раза), а обеспечения электроэнергией, газом и паром – 10,7 млрд рублей (рост на 6,6%).

В статистике Башстата не учитывался малый бизнес, кредитные и некредитные финансовые организации и госучреждения.