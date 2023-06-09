В День города в Уфе перекроют три внутренних проезда и парковку

В Уфе в День города 12 июня помимо центральных улиц будут перекрыты три внутренних проезда и одна парковка Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе в День города 12 июня помимо центральных улиц будут перекрыты три внутренних проезда и одна парковка. Об этом предупредила мэрия.

На весь праздничный день движение закроют на проезде-дублере улицы Маршала Жукова, который проходит вдоль парка «Кашкадан», где в День города состоится молодежный фестиваль «Свет воды».

С 6:00 до полуночи также ограничат движение от Южного и Северного проезда вдоль проспекта Октября. Там пройдет концертная программа «Уфа – любимый город!» и прогремит праздничный фейерверк. С 10:00 до 23:00 будет закрыта парковка Русдрамтеатра, а также проезд вдоль него.