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НовостиОбщество9 июня 2023 15:39

В День города в Уфе перекроют три внутренних проезда и парковку

Ограничения введут возле парка Кашкадан и Горсовета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе в День города 12 июня помимо центральных улиц будут перекрыты три внутренних проезда и одна парковка

В Уфе в День города 12 июня помимо центральных улиц будут перекрыты три внутренних проезда и одна парковка

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе в День города 12 июня помимо центральных улиц будут перекрыты три внутренних проезда и одна парковка. Об этом предупредила мэрия.

На весь праздничный день движение закроют на проезде-дублере улицы Маршала Жукова, который проходит вдоль парка «Кашкадан», где в День города состоится молодежный фестиваль «Свет воды».

С 6:00 до полуночи также ограничат движение от Южного и Северного проезда вдоль проспекта Октября. Там пройдет концертная программа «Уфа – любимый город!» и прогремит праздничный фейерверк. С 10:00 до 23:00 будет закрыта парковка Русдрамтеатра, а также проезд вдоль него.