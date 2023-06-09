В Уфе из-за перекрытия Колгуевской улицы изменится маршрут автобусов №211 и №252

В Уфе из-за перекрытия участка улицы Колгуевской с 10 июня по 31 августа изменится маршрут автобусов №211 и №252

В Уфе из-за перекрытия участка улицы Колгуевской с 10 июня по 31 августа изменится маршрут автобусов №211 и №252. Об этом предупредили в мэрии.

Отрезок улицы будет перекрыт на пересечении между Пугачева и Бакинской. Если раньше маршрутки №211 и №252 следовали по этому участку и выезжали на Бородинскую, то теперь они будут делать петлю через улицы Артура Ахметханова и Габдуллы Амантая, выезжая обратно на Колгуевскую. Наглядно эта схема представлена на слайде ниже.

Схема движения автобусных маршрутов №211 и №252

Проезд по упомянутому выше участку улицы Колгуевской был перекрыт еще 23 мая. Ограничение связано с работами по прокладке водовода по территории Кировского и Демского районов. Это часть масштабного проекта по строительству инженерных сетей уфимского Забелья.