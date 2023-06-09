Суд в Башкирии приговорил криминального авторитета к девяти годам колонии

фото: ФСБ

Верховный суд Башкирии приговорил 50-летнего криминального авторитета Игоря Ифраимова к девяти годам колонии строгого режима по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики, а также в местных МВД и ФСБ.

Как установили правоохранительные органы, проживавший в Уфе уроженец Кабардино-Балкарии получил в 2009 году в Башкирии криминальный статус «положенца». В соответствии со своей ролью мужчина обязывал людей из уголовной среды республики подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Он также содействовал выстраиванию устойчивых связей между членами преступных групп.

– Пользуясь среди них безоговорочным авторитетом он осуществлял полный контроль и координацию их преступной деятельности, назначал «смотрящих» за исправительными учреждениями и условно разделенными районами Башкирии, с целью последующего систематического сбора денежных средств в «общак», – передали в ФСБ.

На суде Ифраимов вину не признал. Помимо 9-летнего срока лишения свободы его также оштрафовали на 100 тыс. рублей.