От удара вырвало двигатель: в Башкирии в ДТП с автобусом погибли два человека

фото: прокуратура РБ

Сегодня, 9 июня, в Благовещенском районе Башкирии при ДТП с легковушкой и автобусом погибли два человека. Об этом сообщило МВД Медиа.

Крупная авария случилась около четырех часов дня. На 35-м километре трассы Уфа – Янаул под городом Благовещенском Skoda Octavia выехала на встречную полосу и врезалась там в автобус НефАЗ. От удара двигатель иномарки вырвало и отбросило в сторону следовавших позади легковушек – Lada Granta и Priora.

фото: МВД

В результате инцидента погибли два человека: 66-летний водитель Skoda и его 70-летняя пассажирка. В момент ДТП в салоне автобуса, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий, находилось 20 человек. Никто из них не пострадал.

– В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа полиции и эксперты-криминалисты, а также сотрудники Госавтоинспекции, которыми организовано реверсивное движение на данном участке дороги, – передали в правоохранительном ведомстве. – Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тем временем проверку по факту случившегося начала прокуратура. Работу правоохранительных органов и спецслужб координирует Благовещенский межрайонный прокурор Дмитрий Елизаров.