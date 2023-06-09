Вечером 9 июня в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Сегодня вечером, в пятницу 9 июня, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сегодня вечером, в пятницу 9 июня, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки. Такую оценку заторам дал сервис Яндекса.

По состоянию на 18:10 движение затрудненно на обоих проспектах: Салавата Юлаева (на выезде от улицы 50 лет СССР до моста через Белую) и Октября (на выезде из Черниковки и между улицами 50 лет СССР и Города Галле в сторону центр).

В историческом центре трафик перегружен на улицах Заки Валиди, Цюрупы, Салавата, Тукаева и Расулева. Пробки также есть на улицах Бакалинской, Менделеева, Рихарда Зорге, Комсомольской, Города Галле, 50 лет СССР и Шафиева. В северной части города ситуация с заторами относительно спокойная – существенные проблемы с движением фиксируются только на выездах с Бирского тракта и улицы Перспективной.