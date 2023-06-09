На следующей неделе в 17 частных и семи многоквартирных домах Уфы отключат воду

На следующей неделе, 14 и 15 июня, в семи многоквартирных и 17 частных жилых домах отключат воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе, 14 и 15 июня, в семи многоквартирных и 17 частных жилых домах отключат воду. Это связано с ремонтными работами. Соответствующее объявление появилось на сайте «Уфаводоканала».

Почти на сутки – с 10:00 14 июня до 9:00 15 июня – холодной воды не будет в частных домах на улицах:

– Белорусской, 9а, 11;

– Выборской, 7, 9, 11, 11б, 12, 14, 16, 17, 18, 19;

– Менделеева 73, 73а, 88, 90, 90/1.

15 июня на весь день с 10:30 до 22:30 холодное и горячее водоснабжение приостановят в домах на улицах:

– Комсомольской, 138, 142, 146;

– Шафиева, 25, 27, 27/1, 29.