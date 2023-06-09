В Башкирии ребенок попал в реанимацию после игры со сверстниками в недострое

В башкирском городе Агидели 13-летний мальчик вместе с друзьями играл в недостроенном доме, оступился и упал на этаж ниже

В башкирском городе Агидели 13-летний мальчик вместе с друзьями играл в недостроенном доме, оступился и упал на этаж ниже. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Медики после госпитализации пациента в реанимацию передали информацию о нем полиции. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник.

В пресс-службе МВД республики подтвердили полученное сообщение.

– По предварительным данным, произошел несчастный случай. Проводится проверка, – сказали в полиции.

В министерстве здравоохранения региона дополнили, что сейчас пострадавший мальчика находится в тяжелом состоянии. Ему диагностировали черепно-мозговую травму. Он остается в реанимации под наблюдением врачей.