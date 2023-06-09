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НовостиОбщество9 июня 2023 11:14

Башкирия ищет инвестора для создания завода по розливу воды за 326 млн рублей

Срок окупаемости проекта составит около пяти лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии ищут инвестора для создания высокотехнологичного завода по розливу воды

В Башкирии ищут инвестора для создания высокотехнологичного завода по розливу воды

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии ищут инвестора для создания высокотехнологичного завода по розливу воды. Проект требует вложений в размере 326,6 млн рублей. Срок его окупаемости составит около пяти лет. Об этом 9 июня сообщила Корпорация развития республики.

Как пояснил гендиректор учреждения Наиль Габбасов, предприятие предполагает полный цикл производства воды: от добычи до доставки потребителям. Производство планируется разместить в Учалинском районе. Оно сможет продавать свою продукцию по всей Башкирии и за ее пределами.

Для потенциального инвестора подготовили бизнес-предложение, которое содержит финансово-экономические показатели с данными об эффективности проекта. В кейсе также есть меры господдержки: включение проекта в перечень приоритетных, получение земельного участка в аренду без торгов, субсидии на возмещение части затрат, налоговый вычет и освобождение от налога на имущество.