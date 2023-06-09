На грядущих продолжительных выходных температура воздуха в Башкирии будет на 2-4 градуса ниже нормы Фото: Рустем АХУНОВ

На грядущих продолжительных выходных температура воздуха в Башкирии будет на 2-4 градуса ниже нормы. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.

Синоптики отметили, что погода в республике в ближайшие три дня будет изменчивой. В субботу, 10 июня регион окажется в зоне атмосферных фронтов северного циклона. Днем в большинстве районов за исключением юго-восточных прольют кратковременные дожди, местами прогремят грозы и поднимется порывистый ветер. Также возможен град.

– Затем с прохождением холодного фронта на территорию республики сместится арктическая воздушная масса, что приведет к дальнейшему понижению температуры воздуха. Температурный фон ожидается на 2-4° ниже нормы, – отмечают специалисты.

Ночью столбики термометров в Башкирии покажут +6, +11°, местами и вовсе похолодает до +1°. Днем солнце прогреет воздух лишь до +15, +20°. Похолодание не коснется южных и юго-восточных районов. Они останутся под влиянием теплой воздушной массы, которая поднимет дневную температура до +23, +28°.

11 и 12 июня местами по республике сохранятся кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. В Уфе на День города прогнозируется прохладная погода с температурой воздуха около +16, +18°, днем ожидаются небольшие осадки.