Фото: ufacity.info

В Уфе в Парке Лесоводов открыли «Аллею Лимонария». Об этом рассказал пресс-служба городской администрации.

Экзотический уголок расположился напротив вольеров с животными. Пространство организовали «Горзеленхоз» и Уфимский лимонарий. На территории установили лавки в виде бананов, искусственные пальмы, фигуры гориллы, слона и пантеры. Также здесь посадили бананы, лимоны, финики, гуаву, кофе и прочие экзотические деревья.

Изначально аллею планировали назвать банановой, однако мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил переименовать ее в честь лимонария.

– Уже работаем над реализацией пилотного проекта по созданию мавританских газонов – смеси разных красивоцветущих растений. Эстетично и можно сэкономить на покосе, – рассказал глава городской администрации.