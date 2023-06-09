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НовостиОбщество9 июня 2023 10:01

В Уфе в Парке Лесоводов открыли «Аллею Лимонария»

Экзотический уголок расположился напротив вольеров с животными
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

В Уфе в Парке Лесоводов открыли «Аллею Лимонария». Об этом рассказал пресс-служба городской администрации.

Экзотический уголок расположился напротив вольеров с животными. Пространство организовали «Горзеленхоз» и Уфимский лимонарий. На территории установили лавки в виде бананов, искусственные пальмы, фигуры гориллы, слона и пантеры. Также здесь посадили бананы, лимоны, финики, гуаву, кофе и прочие экзотические деревья.

Изначально аллею планировали назвать банановой, однако мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил переименовать ее в честь лимонария.

– Уже работаем над реализацией пилотного проекта по созданию мавританских газонов – смеси разных красивоцветущих растений. Эстетично и можно сэкономить на покосе, – рассказал глава городской администрации.