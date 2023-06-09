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9 и 10 июня в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Массовые проверки будут направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание дорожная полиция уделит пресечению управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящим детей с нарушением требований законодательства.

ГИБДД призывает быть внимательными и взаимовежливыми. Ведомство настоятельно просит граждан использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в состоянии опьянения.