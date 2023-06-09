В Уфе без электричества остались Гостиный Двор, СК «Динамо» и 5 жилых домов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 9 июня, в центре Уфы без электричества ряд объектов и домов. Об этом рассказал пресс-служба администрации Кировского района столицы Башкирии.

Чиновники сообщают, что без света остались жилые дома под номерами 3 и 4 на улице Мажита Гафури, а также МКД под номерами 3,7 и 9 на Верхнеторговой площади. Кроме того, электричества лишились «Гостиный двор» и спортивных комплекс «Динамо». Местные жители сообщают, что электроснабжение было отключено в Конгресс-холле «Торатау» и гостинице Hilton.

Кроме того, из-за инцидента перестали работать светофоры на участках дорог Пушкина-Театральная, Пушкина-Маркса, Пушкина-Гоголя.

– В настоящее время проводятся работы по выяснению причин отключения электроэнергии специалистами ЮРЭС. Ситуация на контроле у сотрудников Управления гражданской защиты Уфы по Кировскому району! – заявили представители администрации Кировского района.