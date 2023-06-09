В Башкирии пьяная девушка угнала автомобиль, угодила в ДТП и уснула за рулем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера ночью, 8 июня, в Башкирии пьяная девушка угнала автомобиль и уснула за рулем. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

52-летний мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля «Богдан». Поврежденную машину обнаружили в кювете на третьем километре дороги Устьбелишево-Нижние Леканды. За рулем находилась пьяная 24-летняя девушка, в момент задержания она спала в авто.

Выяснилось, что она не имеет водительских прав. Проходить освидетельствование на состояние опьянения угонщица отказалась. Подобное преступление, как выяснилось, она совершила не впервые. В 2021 году ее привлекли к ответственности за нетрезвое вождение на чужом автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Сейчас девушка находится в отделе МВД России по Аургазинскому району.