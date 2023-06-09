В Уфе в результате двух ДТП пострадали две 10-летние школьницы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 8 июня, в Советском и Октябрьском районах Уфы в результате двух ДТП пострадали две школьницы. О происшествиях рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Первая авария случилась на улице Революционная напротив дома №92/1. 32-летняя женщина за рулем Kia Soul наехала на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Второе происшествие произошло напротив дома №6 по улице Новогорная. 39-летний водитель Toyota Vellfaire сбил 10-летнюю школьницу, которая, как и в первом случае, переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате обоих ДТП девочки получил ушибы и переломы, их госпитализировали в медицинские учреждения.

По факту аварий было начато административное расследование.