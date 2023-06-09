В Башкирии пятый день разыскивают пропавшего 32-летнего Винера Исмагилова

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Родные и близкие разыскивают бесследно пропавшего 32-летнего уфимца Винера Исмагилова. К поискам мужчины, пропавшего еще 5 июня 2023 года в Уфе, подключились волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» и полиция.

Как рассказала супруга Винера в беседе с «КП-Уфа», она вместе с волонтерами распространяет ориентировки о его пропаже, в том числе, по районам, где он жил до переезда в Уфу.

- Сам он из Бирска, но до школы жил в Месягутово. Мы думали, может он туда к родственникам поехал, - рассказала женщина.

Всех, кто мог видеть Винера Исмагилова, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба связаться с его супругой по телефону: 8-963-897-94-70, либо с волонтерами поискового отряда «БашРегионСпас» по телефону: 8-937-310-21-12 или позвонить в полицию по номеру 112.

Приметы Винера Исмагилова: рост 168 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет в белую футболку, голубые шорты с яркими надписями и черные сланцы.