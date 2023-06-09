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НовостиОбщество9 июня 2023 5:37

В Башкирии уже неделю разыскивают 17-летнего Антона Макеева

Он ушел из дома и до сих пор не вернулся
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В башкирском городе Стерлитамак разыскивают 17-летнего Антона Макеева. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «Отклик».

Как поведали волонтеры, поиски парня идут уже неделю. 2 июня он ушел в неизвестном направлении, и какой-либо информации о его текущем местонахождении нет до сих пор.

Особые приметы молодого человека: его рост – 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. В день своего исчезновения парень был одет в черную куртку, голубые джинсы и черные кроссовки.

Активисты «Отклика» просят все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить ее по телефону 8 (987) 106-06-01 или 102.