В Башкирии из-за пожара в квартире из дома было эвакуировано 33 человека

Фото: МЧС Башкирии

Вчера поздно вечером, 8 июня, в башкирском городе Нефтекамск из-за пожара в пятиэтажке эвакуировались несколько десятков человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло жилом доме на улице Комсмольская, случился пожар в квартире на втором этаже здания. На место прибыли силы и средства МЧС и сотрудники других чрезвычайных служб. В ходе тушения с верхних этажей специалисты спасли трех человек, самостоятельно своевременно эвакуировались 30 граждан.

МЧС предполагает, что причиной инцидента могла стать неисправность электрооборудования. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС.