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НовостиПроисшествия9 июня 2023 4:18

Во время пожара в частном доме в Башкирии погибла 76-летняя женщина

ЧП случилось в деревне Новояшего
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера поздно вечером, 8 июня, в Калтасинском районе Башкирии в пожаре погибла песнионерка. Об этом рассказал пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось в деревне Новояшего, на улице Садовая вспыхнул частный дом. На место происшествия были направлены инструктор профилактики пожаров Госкомитета региона по ЧС и сотрудники МЧС. К сожалению, в результате пожара погибла 76-летняя женщина.

Причины произошедшей трагедии в настоящее время устанавливаются.