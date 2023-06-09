Во время пожара в частном доме в Башкирии погибла 76-летняя женщина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера поздно вечером, 8 июня, в Калтасинском районе Башкирии в пожаре погибла песнионерка. Об этом рассказал пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось в деревне Новояшего, на улице Садовая вспыхнул частный дом. На место происшествия были направлены инструктор профилактики пожаров Госкомитета региона по ЧС и сотрудники МЧС. К сожалению, в результате пожара погибла 76-летняя женщина.

Причины произошедшей трагедии в настоящее время устанавливаются.