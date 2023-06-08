Ремонт участка улицы Галле в Уфе завершится раньше запланированного срока

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В Уфе ремонт 592-метрового участка улицы Галле между Зорге и проспектом Октября завершится раньше запланированного срока. Об этом 8 июня сообщил Минтранс Башкирии.

– Подрядная организация должна была завершить работы […] до начала октября, а дорожники, зайдя на объект 26 апреля, уже через месяц, 28 мая, полностью закончили укладку верхнего слоя, – передали в ведомстве.

Там добавили, что на отремонтированной улицы осталось только нанести горизонтальную дорожную разметку.

Напомним, стоимость ремонта участка улицы Галле составила 22,3 млн рублей.