На рабочую документацию для ремонта Шакшинского моста в Уфе потратят до 131 млн рублей

фото: мэрия Уфы

На разработку рабочей документации для капитального ремонта Шакшинского моста в Уфе потратят до 131,3 млн рублей. Запрос предложений был опубликован на портале госзакупок. Заказчиком тендера является генподрядчик объекта – компания «Башкиравтодор».

Согласно закупке, разработчику документации нужно будет учесть ряд технических моментов и этапов ремонта: вспомогательные сооружения, основные конструкции моста, дорожное полотно, организацию движения во время работ, судоходную сигнализацию, электроснабжение, канализацию, видеонаблюдение и художественную подсветку.

Шакшинский мост протяженностью 440 метров должны отремонтировать не позже февраля 2025 года. На нем сделают четыре полосы движения. Общая стоимость работ составит около 2 млрд рублей.

Напомним, Шакшинский мост в створе улицы Перспективной 1984 года постройки был признан непригодным для «нормальной эксплуатации». Конструкции необходима замена всех балок правобережной эстакады, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев.