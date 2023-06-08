Мэрия Уфы рассказала, как жители смогут добраться до дома после салюта в День города

фото: ufacity.info

Мэрия Уфы рассказала, на каком общественном транспорте жители смогут добраться до дома после ночного салюта в День города 12 июня. Фейерверк начнется в 23:00 на площади имени Ленина.

Как пояснили в администрации, работа общественного транспорта в День города будет продлена до 12:00. Перевозчиков предупредили о необходимости увеличить число автобусов на маршрутах, которые проходят через остановку «Горсовет» как в южном, так и в северном направлениях.

Рядом с Горсоветом после фейерверка будут дополнительно стоять несколько машин общественного транспорта. Три автобуса маршрута №51 поедут в Черниковку, еще три автобуса №51а – в центр города. Кроме того, пассажиров будут ждать по два автобуса следующих рейсов: №69 (поедут до микрорайона «Белореченский»), №258 (до Дёмы), №74 (до Нижегородки и остановки «Уфимский ДОК»), №226 (до остановки «Уфимский ДОК») и №167 (до центра).

Еще десять троллейбусов смогут отвезти жителей в северные и южные части города: до «Троллейбусное депо №2» (1 троллейбус), до «Уфимского ДОКа» через улицу Первомайскую (2), до «Уфимского ДОКа» через улицу Кольцевой (2), до «ТК «Центральный» (1), до «Микрорайона «Белореченский» через улицу Айской (2), до «Уфа-арены» через улицу Рихарда Зорге (2). Также на кольце возле Госцирка соберутся четыре трамвая: два поедут до улицы Пушкина и по одному – до железнодорожного вокзала и санатория «Зеленая роща».