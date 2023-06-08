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НовостиОбщество8 июня 2023 14:47

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» погасили все долги по зарплатам

Премьер-министр Башкирии заявил, что этот вопрос уже закрыт
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ХК "Салават Юлаев"

фото: ХК "Салават Юлаев"

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» полностью погасили все долги по зарплате перед игроками, тренерами и персоналом. Об этом со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе местного правительства.

– Вопрос сегодня уже закрыт. Зарплата вся погашена. По поручению главы республики все вопросы «Салавата Юлаева» и «Тороса» находятся на постоянном контроле, – цитирует кабмин слова Назарова.

Ранее издание «Чемпионат» писало, что общая сумма долгов в «Салавате» достигла почти 300 млн рублей и клуб не успел закрыть долги по зарплатам хоккеистов за предыдущий сезон.