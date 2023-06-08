В Башкирии перечислили продукты, цены на которые изменились в начале июня

Башстат назвал продукты, которые подорожали и подешевели в Башкирии в начале лета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башстат назвал продукты, которые подорожали и подешевели в Башкирии в начале лета. Ведомство сравнило цены в магазинах за 29 мая и 5 июня.

За неделю в стоимости в республике выросли свекла (на 4,8% – до 43,5 руб. за 1 кг), мясные консервы для детского питания (на 3,7% – до 1034 руб.), охлажденные куры (на 3,1% – до 174 руб.), молоко (на 2,4% – до 79,5 руб.), морковь (на 2,3% – до 53 руб.) и творог (на 2% – до 370 руб.).

В то же время подешевели репчатый лук (на 7,4% – до 60 руб.), капуста (на 4,6% – до 53 руб.), огурцы (на 4,5% – до 86,5 руб.), маргарин (на 3% – до 221,5 руб.), помидоры (на 2,9% – до 119 руб.) и бананы (на 2,5% – до 105 руб.).