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НовостиПроисшествия8 июня 2023 12:04

Из пруда в Башкирии достали труп мужчины в одежде

По предварительным данным, он утонул во время рыбалки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Из пруда в башкирской деревне Каратяки Кушнаренковского района местные жители достали труп мужчины в одежде. Инцидент произошел сегодня, 8 июня, около 12 часов дня. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Предположительно, мужчина 1975 года рождения погиб во время рыбалки на местном пруду, – передали в экстренном ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, 6 июня в Башкирии мужчина пытался спасти из реки приятеля и утонул вместе с ним.