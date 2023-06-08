Из пруда в Башкирии достали труп мужчины в одежде

фото: МЧС РБ

Из пруда в башкирской деревне Каратяки Кушнаренковского района местные жители достали труп мужчины в одежде. Инцидент произошел сегодня, 8 июня, около 12 часов дня. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Предположительно, мужчина 1975 года рождения погиб во время рыбалки на местном пруду, – передали в экстренном ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, 6 июня в Башкирии мужчина пытался спасти из реки приятеля и утонул вместе с ним.