Жителей Башкирии предупредили о ночном дожде с грозой и густом тумане

Ночью 9 июня на севере Башкирии прольет дождь с грозой Фото: Мария ЛЕНЦ

Этой ночью, 9 июня, на севере Башкирии прольет дождь с грозой. В темное время суток и утром местами возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило местное МЧС.

По данным республиканского Гидрометцентре, температура воздуха ночью в республике понизится до +4, +9°. Днем существенных осадков не ожидается. Солнце прогреет воздух до +18, +23°. Западный и северо-западный ветер будет умеренным.

На этой неделе в Башкирии началось похолодание. Как объяснили специалисты, оно связано с влиянием тыловой части циклона за Уралом.