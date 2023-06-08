Проект из Башкирии победил во Всероссийском конкурсе спортивных инициатив «Ты в игре»

Созданная в Башкирии сеть веломаршрутов VeloRussia победила в номинации «Масштаб» третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». За первенство боролись 693 инициатив из разных регионов страны.

Проект-победитель направлен на создание комфортных условий для массового вовлечения граждан в велотуризм. Уже созданы сети веломаршрутов в Башкирии, Самарской области, в туристическом районе Золотого кольца России. В настоящее время прорабатываются маршруты по Ленинградской области, Краснодарскому краю, Республике Бурятия, Республике Крым. Кроме того, была основана первая серия велопутеводителей по России под брендом VeloRussia. Проект охватывает более 40 тысяч человек, за время существования веломаршрутов ими воспользовалось уже более 3000 велотуристов.

– Велосипед – отличная возможность увидеть как можно больше мест. Однако иногда построить маршрут бывает тяжело: приходится долго читать форумы велосообществ и пользоваться информацией, которая могла устареть. Поэтому наша цель – сделать велопутешествия проще и интереснее для всех желающих. В том числе – показать доступные и безопасные маршруты, которые мотивируют сесть на велосипед и поехать пусть в небольшое, но путешествие, – рассказал автор проекта VeloRussia Антон Сазонов.