В Башкирии врачи извлекли три осколка снаряда из тела участника СВО

фото: vk.com // Азат Ишемгулов

Врачи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии извлекли три осколка снаряда из тела участника специальной военной операции с позывным «Гелик». Об этом в своих соцсетях 8 июня сообщил глава муниципалитета Азат Ишемгулов.

По словам чиновника, в зоне СВО боец попал под артиллерийский обстрел и три месяца пролежал в госпиталях Белгорода и Москвы. Сейчас мужчина проходит реабилитацию, его состояние удовлетворительное.

– Говорит, что полностью доверяет нашим врачам, и без раздумий согласился на проведение операции в родном районе. Оперировали раненного бойца хирурги Денис Халимуллович Камалов и Ильнур Ахметович Хусаинов, – добавил Ишемгулов.

фото: vk.com // Азат Ишемгулов

Он пожелал военнослужащему выздоровления и поблагодарил врачей.

Ранее в Уфе медики помогли бойцу СВО, получившему ранение головы из-за минометного обстрела.