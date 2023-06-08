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НовостиОбщество8 июня 2023 10:27

В Башкирии врачи извлекли три осколка снаряда из тела участника СВО

После ранения мужчина три месяца находился в госпиталях Белгорода и Москвы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Азат Ишемгулов

фото: vk.com // Азат Ишемгулов

Врачи Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии извлекли три осколка снаряда из тела участника специальной военной операции с позывным «Гелик». Об этом в своих соцсетях 8 июня сообщил глава муниципалитета Азат Ишемгулов.

По словам чиновника, в зоне СВО боец попал под артиллерийский обстрел и три месяца пролежал в госпиталях Белгорода и Москвы. Сейчас мужчина проходит реабилитацию, его состояние удовлетворительное.

– Говорит, что полностью доверяет нашим врачам, и без раздумий согласился на проведение операции в родном районе. Оперировали раненного бойца хирурги Денис Халимуллович Камалов и Ильнур Ахметович Хусаинов, – добавил Ишемгулов.

фото: vk.com // Азат Ишемгулов

фото: vk.com // Азат Ишемгулов

Он пожелал военнослужащему выздоровления и поблагодарил врачей.

Ранее в Уфе медики помогли бойцу СВО, получившему ранение головы из-за минометного обстрела.