Застройщик ЖК «Уфимский кремль» не смог через суд добиться права построить высотки в центре Уфы

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Застройщик жилищного комплекса «Уфимский кремль» не смог через суд добиться права построить высотки в центре Уфы. Об этом рассказал «КоммерсантЪ-Уфа».

«Трест 7» намеревался на арендованном участке компания построить две многоэтажки. Однако это стало невозможно из-за расположенной рядом бывшей Усадьбы Сазоновых, которая является памятником культурного наследия. В связи с этим рядом позволяется строить объекты не выше семи метров.

Компания попыталась утвердить другие границы охраны архитектурного памятника, но тщетно. Арбитражный суд Башкирии не признал незаконными действия правительства и управления государственной охраны объектов культурного наследия, и потому отказался удовлетворить иск. Восемнадцатый апелляционный суд причин для пересмотра данного решения не нашел.

«Тресте 7» заявил, что не намерен подавать кассационную жалобу.