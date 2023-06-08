Под Уфой в 2026 году появится комплекс обработки твердых коммунальных отходов

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Под Уфой появится комплекс обработки твердых коммунальных отходов. Об этом рассказала пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкирии.

На днях ведомство соответствующее концессионное соглашение с предприятием «РусЭкоГрупп-Уфа». Его проектная мощность составляет 400 тысяч тонн в год, на территории комплекса будет реализован полигон твердых коммунальных отходов, мусоросортировочный комплекс, участки твердого топлива и биокомпостирования.

Ввод нового объекта позволит заменить существующий полигон в селе Новые Черкассы. Проектирование и строительство объекта будет вестись под контролем Минэкологии республики и «Российского экологического оператора». По плану запуск объекта в эксплуатацию планируется на 1 января 2026 года.