Власти Башкирии заявили, что пока не будут увольнять осужденных министров Беляева и Кучарбаева

Слева направо: министр ЖКХ Борис Беляев и министр строительства Рамзиль Кучарбаев Фото: glavarb.ru

Правительство Башкирии прокомментировало приговор министру ЖКХ Башкирии Бориса Беляева и министру строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева. Об этом «КП-Уфа» сообщила пресс-служба государственного органа.

Ведомство заявило, что решение об освобождении чиновников от занимаемой должности будет приниматься только в случае, когда обвинительный приговор вступит в законную силу.

– Говорить о прекращении полномочий на данном этапе, с позиции закона, преждевременно, – считают в правительстве республики.

Напомним, министров осудили за превышение должностных полномочий из-за незаконной приемки очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году. В то время Беляев был там мэром, а Кучарбаев занимал должность начальника управления капстроительства Башкирии. Ленинский районный суд Уфы приговорил чиновников к шести годам лишения свободы колонии общего режима с запретом работать в госорганах сроком на 2,5 года.