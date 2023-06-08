В Уфе Fiat Dukato сбил во дворе 73-летнего пешехода

Фото: ГИБДД Уфы
Вчера утром, 7 июня, в Калининском районе Уфы иномарка сбил пенсионерку. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Инцидент случился в микрорайоне Инорс, во дворе дома №8 на улице Ферина. 54-летний водитель за рулем Fiat Dukato, выполняя задний ход, наехал на 73-летнею женщину, которая находилась сзади автомобиля. В результате случившегося пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали.
По факту дорожно-транспортного происшествия было начато административное расследование.