В Межвузовском студенческом кампусе разместится Стартап-студия УГНТУ

Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня – центр развития науки, образования и молодежного технологического предпринимательства Башкортостана. Это территория, объединяющая деятельность сразу нескольких вузов. Уфимский государственный нефтяной технический университет – один из них. В Межвузовском кампусе вуз планирует разместить сразу несколько площадок, одной из которых станет университетская стартап-студия.

Стартап-студию УГНТУ открыли в 2022 году при поддержке «Фонда инфраструктурных и образовательных программ» и группы частных инвесторов для развития технологического предпринимательства в вузе. УГНТУ вошел в число 20 вузов страны, где реализуется этот проект.

«Размещение Стартап-студии УГНТУ в Межвузовском кампусе – это логичное продолжение стратегии развития предпринимательской миссии УГНТУ и других вузов Башкортостана. Она станет одним из элементов продвижения университетского технологического предпринимательства в республике, наряду с «точками кипения» и акселерационными программами», - отметил руководитель Стартап-студии, начальник Управления трансфера технологий УГНТУ Сергей Гладких.

Консорциум вузов Башкирии уже определил семь ключевых направлений для развития предпринимательских инициатив: нефтегазовые проекты, технологии декарбонизации, IT, медицина, образование, аграрные проекты и «новая среда жизни».

Сейчас в команде студии работают сотрудники, преподаватели и студенты нескольких университетов, налажено сотрудничество с ведущими институтами развития страны и технологическими партнерами. К 2024 году в работе Стартап-студии планируется привлечь 250 студентов.

Стартап-студия – это «фабрика» стартапов, формат развития технологического предпринимательства, ориентированного на быструю проверку бизнес-идей и массовое производство новых высокотехнологичных компаний. Студия серийно создает новые компании и берёт на себя типовые операции на всех этапах жизненного цикла продукта и бизнеса: разработку бизнес-гипотезы и ее проверку, разработку продукта, оформление юридического лица, масштабирование и рыночное продвижение, финансирование. Создавая свой бизнес, молодые предприниматели получают возможность проверить идеи на жизнеспособность и привлечь финансирование в защищённой университетской среде.

Разместить Стартап-студию УГНТУ на базе Межвузовского кампуса планируется к концу 2023 года в рамках реализации первой очереди ввода кампуса в эксплуатацию.

Напомним, что строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Партнерский материал.