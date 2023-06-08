В Башкирии началось строительство нового асфальтобетонного завода

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В башкирском городе Баймак началось строительство нового асфальтобетонного завода. Об этом на своей личной странице рассказала глава республики Радий Хабиров.

Планируется, что производительность объекта составит 160 тонн в час. По словам руководителя региона, завод обеспечит асфальтом Зауралье, который необходим для строительства и ремонта дорог.

Один из основных объектов, для которого будет запущен объект, – трасса Сибай – Акъяр, которая, как утверждает Хабиров, вошла в республиканскую программу ремонта дорог, больше всего беспокоящих граждан.

– За два года мы отремонтируем здесь участок протяжённостью 60,5 километров, – заявил глава Башкирии.