При пожаре в частном доме в Башкирии погибла 60-летняя женщина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 8 июня, в башкирском городе Стерлитамак при пожаре в частном доме погибла женщина. О происшествии рассказала пресс-служба МЧС республики.

Трагедия случилась на улице Репина. Как рассказали соседи, во время ЧП случилась разгерметизация баллона с газом, из-за этого огонь быстро распространился по территории. К тушению было привлечено 14 человек и пять единиц техники. К сожалению, в ходе ликвидации горения специалисты обнаружили погибшая 60-летнюю женщину.

Причины пожара и обстоятельства трагедии установит дознаватель МЧС.