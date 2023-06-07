В Башкирии закрыли мост, на котором просел асфальт и появилась трещина

фото: МЧС РБ

В Бураевском районе Башкирии закрыли мост через реку Быстрый Танып на 162-м километре трассы Уфа-Бирск-Янаул рядом с деревней Кузбаево. На нем просел асфальт, а под ним трещиной пошла поперечная балка. Об этом предупредило региональное МЧС.

фото: МЧС РБ

– В связи с ремонтными работами на мосту с 22:00 07.06.2023 введено ограничение движения для всех видов транспортных средств, – передали в экстренном ведомстве. – Проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ [Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности]. Погибших и пострадавших нет. Ситуация взята на контроль.

В МЧС пояснили, что мост можно объехать через город Нефтекамск (плечо объезда составляет 179 км) или село Верхние Татышлы (155 км).