Минздрав Башкирии: пострадавших от отравления «Мистером сидром» в республике нет

фото: УМД Ульяновской области

В Башкирии нет пострадавших от алкогольного напитка «Мистер сидр», от отравления которым в других регионах скончались десятки человек. Об этом в своем телеграм-канале 7 июня сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

– Для выяснения, какое вещество привело к массовым отравлениям, нужно дождаться результатов токсикологической экспертизы. По предположению экспертов, это метиловый спирт, который является сильнейшим ядом, – отметил чиновник.

Он призвал жителей Башкирии беречь свое здоровье и при первых признаках отравления обращаться к врачу.

Ранее Минторг Башкирии заявил, что смертельный сидр поставлялся в республику.

Напомним, в начале текущей недели стало известно, что в нескольких регионах после употребления суррогатного алкоголя, напитка под названием «Мистер сидр» самарского производства отравились десятки человек. По состоянию на 7 июня от интоксикации этим спиртным погибли 32 россиянина. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Ульяновской области – 20. Еще более 60 человек находятся в больнице. Из магазинов по всей стране правоохранительные органы стали изымать опасный напиток. Ранее «КП-Уфа» прошлась по местным магазинам и выяснила, продается ли смертельный сидр у нас.