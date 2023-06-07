С 3 июля по 31 августа из Уфы начнет ходить пассажирский поезд в Калининград

С 3 июля по 31 августа между Челябинском и Калининградом начнет ходить сезонный пассажирский поезд. Одной из его остановок станет Уфа Фото: Евгения ГУСЕВА

С 3 июля по 31 августа между Челябинском и Калининградом начнет ходить сезонный пассажирский поезд. Одной из его остановок станет Уфа. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Из башкирской столицы поезд, рассчитанный на 300 пассажиров, будет отправляться по пятницам в 8:05. В Калининград состав прибудет в воскресенье в 13:37. В обратный путь поезд тронется в понедельник в 9:27. В Уфе он остановиться в среду в 20:49. Во всех случаях время указано местное.

В Куйбышевской железной дороге напомнили, что поезда в Калининград следуют через Литву транзитом. В этом государстве запрещена посадка и высадка пассажиров.