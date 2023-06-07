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НовостиПроисшествия7 июня 2023 15:55

В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили труп женщины

Инцидент случился в Мелеузе
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Мелеуз под окнами жилого дома обнаружили труп женщины. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Инцидент случился несколько дней назад – в минувшую субботу 3 июня. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, в тот же день, 3 июня, под окнами дома в Стерлитамаке нашли труп девушки. По словам очевидцев, ЧП произошло около 16:30. По предварительной версии, она могла мыть окна, но не удержалась и упала.