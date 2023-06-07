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НовостиПроисшествия7 июня 2023 15:14

В Уфе средь бела с помощью эвакуатора угнали Toyota Land Cruiser и перегнали в Самару

Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МВД Башкирии

Фото: МВД Башкирии

В Уфе средь бела угнали Toyota Land Cruiser с помощью эвакуатора. О происшествии рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Инцидент случился во дворе на улице Бабушкина. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и правоохранители отследили маршрут передвижения похищенного авто. Подозреваемых в результате задержали в Самаре. Ими оказались двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья 20 и 25 лет.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.