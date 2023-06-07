Мэрия Уфы рассказала, как изменится работа общественного транспорта в День города 12 июня Фото: Рустем АХУНОВ

Мэрия Уфы рассказала, как изменится работа общественного транспорта в День города 12 июня. Ряд автобусов поменяет схему своих маршрутов из-за перекрытия двух улиц и проспекта Октября.

Во время подготовки и проведения фестиваля «Уфа, гуляем» с утра 11 июня до полуночи 13 июня ограничат проезд по улицам Ленина (между Коммунистической и Кирова) и Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима). Для их объезда автобусы будут использовать улицы Карла Маркса и Цюрупы. Изменения коснутся маршрутов №3, 13, 22, 22а, 30, 39, 57, 57а, 75, 211, 227, 228, 252, 257к, 266. Подробнее с их движением в период ограничения можно ознакомиться на схеме ниже.

фото: ufacity.info

Проспект Октября на участке между Северным и Южным проездами будет закрыт 12 июня всего три часа: с 20:00 до 23:00. Для объезда этого отрезка общественный транспорт пустят через улицу Российскую. Это коснется следующих маршрутов: №51, 51а, 69, 74, 110, 211, 225, 226, 228, 244, 249, 258, 270, 277.

фото: ufacity.info

В администрации также рассказали, что жителей Уфы, которые придут на концерт возле Русдрамтеатра и останутся посмотреть праздничный фейерверк в 23:00, в районе площади имени Ленина будут ждать автобусы и троллейбусы. В то же время на кольце возле «Госцирка» выстроятся трамваи.

– Перевозчиков предупредили о необходимости увеличить количество подвижного состава на маршрутах, проходящих через остановку «Горсовет» как в южном, так и в северном направлениях, и через Сипайлово, – отметили в мэрии.

Там добавили, что 12 июня городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.