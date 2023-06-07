ФСБ и полиция задержали в Уфе 3 вымогателей, которые выбивали долги у предпринимателей

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Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Уфе семью из троих вымогателей, которые угрозами выбивали долги у предпринимателей. Об этом сообщили в МВД Медиа.

По версии следствия, 65-летний бизнесмен сначала давал деньги в долг знакомым предпринимателям, а затем вместе с 34-летним племянником под угрозами вымогал у них деньги. Причем суммы, которые требовали передать мужчины, превышали размеры долга. Злоумышленникам, как полагают правоохранительные органы, также помогал 28-летний сын коммерсанта.

– Предварительно установлено, что противоправной деятельностью подозреваемые занимались с 2017 года. При этом они угрожали предпринимателям расправой и уничтожением имущества. В настоящее время установлены несколько фактов вымогательств на общую сумму свыше миллиона рублей, – передали в полиции.

Главное следственное управление МВД Башкирии возбудило против всех троих подозреваемых уголовное дело о вымогательстве. Двоих заключили под стражу, одного отпустили домой под подписку о невыезде.