Содержание хлороводорода и изопропилбензола в воздухе Уфы превысило норму в 3,1-4,8 раза

В Уфе во вторник, 6 июня, содержание двух загрязняющих примесей в воздухе превысило допустимую норму в 3,1-4,8 раза

В Уфе во вторник, 6 июня, содержание двух загрязняющих примесей в воздухе превысило допустимую норму в 3,1-4,8 раза. Об этом сообщил башкирский Гидрометцентр.

Обе аномалии регистрировались в 13:00 и 19:00 в микрорайоне Черниковке. Пункт наблюдения на улице Свободы, 44 выявил, что концентрация хлорида водорода превышала предельно допустимую концентрацию в 4,3-4,8 раза. В то же время пост, расположенный на Ульяновых, 57 обнаружил изопропилбензол, содержание которого было выше нормы в 3,1-3,3 раза.

Хлорид водорода – бесцветный ядовитый газ. Имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению в носу, горле и верхних дыхательных путей.

Изопропилбензол – бесцветная горючая жидкость. Вдыхание паров может вызвать головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.