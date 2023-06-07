Сотрудник ГИБДД Башкирии открыл огонь во время погони за нарушителем

кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

В башкирском городе Баймаке сотрудник ГИБДД во время погони за нарушителем открыл огонь по колесам его автомобиля. Об инциденте в своем телеграм-канале 7 июня сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Как рассказал главный гаишник республики, во время профилактического рейда на улице Стахановской сотрудники дорожной полиции попросили остановиться водителя отечественного автомобиля. Тот проигнорировал требования полицейские и только увеличил скорость. Включив проблесковые маячки и сигнал, инспекторы пустились в погоню за нарушителем, который направился к выезду из города.

– Погоня продолжилась на автодороге Магнитогорск – Ира, где пытавшийся скрыться водитель совершал опасные манёвры и выезжал на встречную полосу, подвергая опасности окружающих. На неоднократные распоряжения сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал, в связи с чем было принято решение о применении табельного оружия, – передал Севастьянов.

После нескольких предупредительных выстрелов в воздух полицейский открыл огонь по колесам машины, что позволило ее остановить. От оружия никто не пострадал.

Как выяснилось, за рулем находился 45-летний местный житель. Он был пьяным – алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,135 мг/л этилового спирта. На мужчину составили три административных протокола: о пьяной езде, выезде на встречную полосу и невыполнение требования сотрудника полиции. Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку.